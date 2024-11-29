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На сайте ЦБ стартовало голосование за дизайн купюры 1000 рублей

Всего представлено 25 значимых и узнаваемых объектов Поволжья.
Карина Тазетдинова 2024-11-29 12:25:11
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

На сайте Центрального банка России стартовало голосование за символ Приволжского федерального округа, который разместят на оборотной стороне новой купюры.

В отобранный список вошли известные памятники, исторические и современные здания. Всего предложено 25 объектов, которые соответствуют нескольким условиям - значимость для страны, узнаваемость и многое другое.

Новую банкноту покажут впервые за 27 лет. Лицевая часть купюры останется такой же, как и в прошлом году, на ней изображены исторические места Нижнего Новгорода.

Ранее Банк России отозвал первый вариант изображения, так как на музее в Казани на здании бывшей церкви не изобразили крест. Тогда это вызвало бурное обсуждение, дизайн решили переработать.

#ЦБ #поволжье #Центробанк #дизайн #купюра #1000 рублей
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