На сайте ЦБ стартовало голосование за дизайн купюры 1000 рублей

На сайте Центрального банка России стартовало голосование за символ Приволжского федерального округа, который разместят на оборотной стороне новой купюры.

В отобранный список вошли известные памятники, исторические и современные здания. Всего предложено 25 объектов, которые соответствуют нескольким условиям - значимость для страны, узнаваемость и многое другое.

Новую банкноту покажут впервые за 27 лет. Лицевая часть купюры останется такой же, как и в прошлом году, на ней изображены исторические места Нижнего Новгорода.

Ранее Банк России отозвал первый вариант изображения, так как на музее в Казани на здании бывшей церкви не изобразили крест. Тогда это вызвало бурное обсуждение, дизайн решили переработать.