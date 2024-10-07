Хуситы заявили о применении гиперзвуковой ракеты при атаке на Тель-Авив

Правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Алла» заявило о поражении военных целей в Тель-Авиве. При этом отмечается, что применили две ракеты, включая гиперзвуковую. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на вооруженные силы движения.

«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели», - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, в рамках первой операции хуситы поразили две военные цели в Яффо ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар». Также, по словам армейского командования хуситов, с помощью беспилотных летательных аппаратов была совершена атака по Тель-авиву и Эйлат на юге Израиля.

Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по целям, связанным с мятежниками-хуситами в Йемене. В центральном командовании ВС США отметили, цели включали в себя наступательные вооружения.