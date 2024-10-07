МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хуситы заявили о применении гиперзвуковой ракеты при атаке на Тель-Авив

По сообщению военного командования движение «Ансар Алла» хуситов, применялись ракеты «Палестина-2» и «Зу Фикар».
Игнат Далакян 2024-10-07 21:47:16
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Алла» заявило о поражении военных целей в Тель-Авиве. При этом отмечается, что применили две ракеты, включая гиперзвуковую. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на вооруженные силы движения.

«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели», - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, в рамках первой операции хуситы поразили две военные цели в Яффо ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар». Также, по словам армейского командования хуситов, с помощью беспилотных летательных аппаратов была совершена атака по Тель-авиву и Эйлат на юге Израиля.

Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по целям, связанным с мятежниками-хуситами в Йемене. В центральном командовании ВС США отметили, цели включали в себя наступательные вооружения.

#в стране и мире #ракеты #гиперзвуковая ракета #Хуситы #ракетный удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 