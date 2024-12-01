Newsweek: Норвегия открыла десантный центр рядом с границей России

В Норвегии создан центр десантных операций НАТО для усиления операций у границ России в Арктике, сообщает Newsweek.

Центр в Серрейсе на севере страны обеспечивает подготовку десантников из США, Великобритании и Нидерландов. У Норвегии нет собственных десантных войск, но некоторые из ее основных армейских подразделений и сил специального назначения базируются в этом регионе.

Министр обороны страны Бьерн Арильд Грам заявил во время посещения полигона о необходимости «тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, северный регион и НАТО в условиях кризиса и войны».

Накануне в Финляндии начались военные учения с участием около 2 800 военных и 600 машин. Они стартовали сразу по окончании маневров НАТО в Балтийском море Freezing Winds, которые проводились под руководством Финляндии.