Расчеты Д-30 выбили ВСУ из Серебрянского лесничества под Кременной

Артиллеристы группировки войск «Запад» выбивают врага из Серебрянского лесничества под Кременной. Работают из гаубиц Д-30. Ликвидируют блиндажи ВСУ, технику, оружие.

Уничтожение целей с первого выстрела здесь не редкость. Не зря гаубицу Д-30 бойцы называют 122-миллиметровой снайперской винтовкой.

«Прям в окно блиндажа, это очень обрадовало. Нам сказали: "Вы прямо в окно попали". Я наводчика поблагодарил за работу, я всегда свой расчет благодарю. Я молодой, а они взрослые мужики с полуслова понимают. Все что надо делают, мне это очень понравилось», - рассказал командир орудия с позывным Джордж.

Сигнал дрон-детектора дает о себе знать. Вражеские «птички» ударные и разведывательные работают постоянно.

«Дроны летают часто, дронов хватает. Отработали и ушли в укрытие, лишний раз на улицу не выходим. Все замаскировано, ничего не видно», - отметил старший офицер батареи с позывным Зима.

Оборудованных артиллерийских позиций на той стороне практически не осталось. Враг пытается выживать за счет мобильности, использует тактику кочующих минометов. Накануне потерял один - 120-мм вместе с расчетом.

«Подстрелили пикап с кочующим минометом в кузове. Они приедут, выстрел сделают и прячутся, а мы его подкараулили и со второго выстрела уничтожили прямым попаданием», - вспомнил Зима.

Артиллерийские подразделения западной группировки работают в режиме 24/7, в связке с нашей воздушной разведкой.

«У нас разведка БПЛА смотрит территорию, дали нам точку. Мы посчитали, отработали. Все очень быстро происходит, чтобы враг не успел уйти. Если мы начинаем выполнять работу, то по нам начинают в течении двух-трех минут в обратку. Но не всегда они могут понять, откуда мы работаем», - отметил заместитель командира взвода с позывным Местный.

Замкомандира с позывным Местный на спецоперацию пришел год назад - топогеодезистом. Кроме того, был внештатным медиком и поведение врага его порой удивляет. Не желая рисковать украинские боевики оставляют на позициях своих раненых.

«Отработали по пехоте, отработали три блиндажа. Ждали группу эвакуации, но они так и не приехали», - рассказал Местный.

Воздушная разведка заметила группу боевиков в укрытии. Бойцы снова на огневой позиции. У каждого расчета своя зона ответственности, в которой любая активность противника не остается незамеченной и не проходит безнаказанно.