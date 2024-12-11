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Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов для носа

Тревогу ведомства вызывает растущая популярность ароматических ингаляторов для носа среди детей и молодежи.
Ян Брацкий 2024-12-11 04:10:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Роспотребнадзор принимает меры по приостановке реализации ароматических ингаляторов для носа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-аккаунте.

На маркетплейсах такие товары часто сопровождаются декларациями о безопасности парфюмерно-косметической продукции, однако оснований для этого нет, пояснили в РПН.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», - говорится в сообщении.

Особую тревогу ведомства вызывает рост популярности ингаляторов среди детей и подростков. Продукция имеет привлекательный дизайн упаковки и широкий ассортимент вкусов, что говорит об ориентированности на молодежную аудиторию.

При этом, продавцы не упоминают о возрастных ограничениях и не сообщают о содержимом ингаляторов. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее врач-отоларинголог Ирина Кириченко предупредила об опасностях, которые таит в себе бесконтрольное применение ароматических ингаляторов для носа. Среди них проблемы со слизистой и носовые кровотечения. Со слов врача, ингаляторы не помогают избавиться от усталости и не улучшают концентрацию.

#дети #здоровье #роспотребнадзор #маркетплейс #аромаингалятор
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