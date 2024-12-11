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Глава МИД Турции указал на угрозу будущему Сирии со стороны Израиля

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Сирии любую помощь и поддержку.
Ян Брацкий 2024-12-11 06:48:31
© Фото: Mustafa Kaya, Xin Hua, Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан указал на угрозу Израиля для будущего Сирии. Выступая в парламенте министр пообещал, что Турция «будет рядом с сирийскими братьями». Также он заявил, что Анкара осуждает продвижение Израиля в Сирию.

«Турция оказалась единственной страной, которая встала на сторону сирийцев. Теперь сирийцы могут спокойно вернуться в свою страну. Мы не хотим видеть Сирию, которая порождает нестабильность», - приводит слова Фидана агентство Anadolu.

Также Фидан заявил, что Тель-Авив покушается на территориальную целостность Сирии, а израильская агрессия и беззаконие угрожают будущему Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Сирии любую помощь и поддержку. Турецкий лидер особо подчеркнул, что для Анкары и Дамаска очень важно сохранение территориальной целостности Ирака.

Напомним, 27 ноября отряды вооруженной оппозиции начали наступление на правительственные силы, а после вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул страну, поручив правительству осуществить мирную передачу власти.

#сирия #Эрдоган #мид #Израиль #Турция #Хакан Фидан
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