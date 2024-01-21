Число погибших от удара ВСУ по рынку в Донецке возросло до 18

Число мирных жителей, погибших при обстреле рынка в Кировском районе Донецка украинскими боевиками, возросло до 18. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По сообщению радио Sputnik, от обстрела также пострадали 13 человек. Мэр заявил, что информация продолжает поступать, данные о погибших и пострадавших могут обновиться.

«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», - цитирует мэра Sputnik.

Удар ВСУ пришелся на торговые ряды и магазины рядом с микрорайоном Текстильщики в Донецке. Как отметил Алексей Кулемзин, противник атаковал город в оживленные часы, когда многие мирные жители города пошли на рынок за покупками.