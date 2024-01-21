МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших от удара ВСУ по рынку в Донецке возросло до 18

Сообщается также о 13 пострадавших.
Никита Черненко 2024-01-21 14:27:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Число мирных жителей, погибших при обстреле рынка в Кировском районе Донецка украинскими боевиками, возросло до 18. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По сообщению радио Sputnik, от обстрела также пострадали 13 человек. Мэр заявил, что информация продолжает поступать, данные о погибших и пострадавших могут обновиться.

«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», - цитирует мэра Sputnik.

Удар ВСУ пришелся на торговые ряды и магазины рядом с микрорайоном Текстильщики в Донецке. Как отметил Алексей Кулемзин, противник атаковал город в оживленные часы, когда многие мирные жители города пошли на рынок за покупками.

#в стране и мире #Донецк #мирные жители #погибшие #удар ВСУ #алексей кулемзин #мэр Донецка
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»