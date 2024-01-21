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ВСУ обстреляли рынок в Донецке, предварительно, восемь человек погибли

Удар пришелся на микрорайон Текстильщики, рядом с торговыми рядами и магазинами.
Ирина Елагина 2024-01-21 11:31:01
© Фото: ЧП ДОНЕЦК Z, telegram © Видео: ЧП ДОНЕЦК Z, telegram

По меньшей мере 8 человек погибли в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ. О трагических последствиях вражеской атаки сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 8 погибших», - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Донецка подчеркнул, что противник атаковал оживленные торговые кварталы утром выходного дня, когда многие горожане отправились за покупками на рынок. 

«Вражеские снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды, магазины», - рассказал Кулемзин.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется. На месте трагедии работают оперативные службы.

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