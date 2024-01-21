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Минздрав зафиксировал рост заболеваемости туберкулезом в регионах РФ

По словам эксперта, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка зафиксирована в Сибири, Дальневосточном федеральном округе, части Приволжья, на Урале, и в центральной части России.
Игнат Далакян 2024-01-21 13:18:01
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

В некоторых регионах Российской Федерации наблюдается неблагоприятная ситуация в связи с заболеваниями туберкулезом. Об этом рассказала главный фтизиатр Министерства здравоохранения России Ирина Васильева.

«К сожалению, есть регионы, где немножечко выросла заболеваемость. Есть регионы, где немножечко выросла смертность», - сказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка зафиксирована в Сибири, Дальневосточном федеральном округе, части Приволжья, на Урале, в центральной части России.

Васильева назвала рост заболеваемости «нехорошим знаком» и отметила, что эта тенденция связана с пандемией коронавируса. По словам специалиста, развитию туберкулеза также способствует нарушение режима и питания.

Ранее вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая заявила, что настораживающим фактом является появление болезни Х незадолго до коронавируса. Она рассказала, что эта болезнь обсуждается с точки зрения экономических негативных последствий и необходимости мер противодействия.

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