Яровая: появление болезни X незадолго до коронавируса настораживает

Эксперты на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили, что разрушительные последствия болезни Х могут быть в 20 раз больше, чем после COVID-19. Об этом рассказала вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая.

Политик отметила, что это новое неизвестное заболевание в списке ВОЗ появилось в 2018 году. По ее словам, недуг может быть разным, и он обсуждается с точки зрения возможных экономических негативных последствий и необходимости мер противодействия.

«Настораживает прежде всего то, что само заболевание Х появилось в 2018 году, незадоло до появления ковида. В настоящее время формат обсуждения был таков, что предполагаемое заболевание Х с 20-кратным увеличением летального исхода», - отметила Яровая.

Ранее инфекционист Георгий Сапронов напомнил о бесполезности антибиотиков при COVID и ОРВИ. Он отметил, что врачи не выписывают больным антибиотики при острых респираторных вирусных инфекциях.