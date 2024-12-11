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Кравцов рассказал Путину о подготовке олимпиады по робототехнике и БПЛА

Разработка олимпиады по робототехнике и беспилотным системам проводится в рамках подготовки стратегии образования до 2040 года.
Ян Брацкий 2024-12-11 23:49:48
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости, POOL © Видео: ТРК «Звезда»

Российские школьники смогут принять участие в новой олимпиаде по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. Вопрос ее создания сейчас прорабатывается рядом профильных министерств.

Об этом за совещании президента с кабинетом министров заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в рамках подготовки стратегии развития образования до 2040 года мы совместно с коллегами из Минцифры и Минпромторга прорабатываем вопрос новой олимпиады по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам», - сказал он.

Подобного рода состязания крайне востребованы и вся необходимая инфраструктура в стране есть, подчеркнул Кравцов.

Новая олимпиада позволит мотивировать детей в данном направлении, а также даст возможность поощрять лучших школьников, освоивших сложную механику беспилотных систем.

Кравцов напомнил, что с 2021 года с привлечением профильных компаний проводится Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту. За это время участие в ней приняли 55 тысяч детей со всей страны. Победители олимпиады получили возможность поступить в лучшие вузы.

#Наука #Путин #бпла #робототехника #дети #Олимпиада #кравцов
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