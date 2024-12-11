Глава ФБР Кристофер Рэй досрочно покинул пост

Директор ФБР Кристофер Рэй досрочно ушёл в отставку, передает телеканал Fox News. Его срок должен был истечь в 2027 году.

«Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок», — следует из сообщения.

Таким образом он уступил место назначенному избранным президентом США Дональдом Трампом Кэшу Пателю.

Республиканца Рэя новый американский лидер самостоятельно назначил еще в свой первый президентский срок после увольнения Джеймса Коми в 2017 году за расследование избирательной кампании.

Патель во время первого срока Трампа работал в Совете нацбезопасности, Управлении директора национальной разведки и в Пентагоне. Он заявлял, что закрыл бы здание ФБР в Гувере и отправил 7 тысяч сотрудников «по всей Америке гоняться за преступниками».