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LRT: лишь 4% литовцев готовы участвовать в обороне страны

Больше половины жителей Литвы решительно заявили, что не будут участвовать в обороне республики.
Карина Тазетдинова 2024-12-11 22:20:43
© Фото: Daniel LÃ�b, dpa, Global Look Press

Около 61% жителей Литвы не будут участвовать в обороне страны, если она вступит в военный конфликт.

Кроме того, что более половины не собирается защищать республику, еще 10% думали об этом, но отказались от данной идеи. Такую статистику опубликовали RT со ссылкой на LRT.

Часть респондентов (11%) пока не может дать ответ на этот вопрос. И лишь 4% литовцев выразили готовность защищать страну.

Несмотря на нежелание у жителей Литвы участвовать в военной обороне, на территории их страны активно к этому готовятся многонациональной бригады НАТО на учениях.

Среди них военнослужащие из Албании, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Польши, Северной Македонии, Словакии, Словении, Черногории и Чехии.

#военные #Учения НАТО #Литва #статистика #опрос #оборона страны
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