Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По заявлению российского оборонного ведомства, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотные летательные аппараты группировок войск ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ и нанесли поражение 127-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.

Ранее Минобороны России сообщили, что за сутки российские войска отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. При этом противник потерял до 150 единиц живой силы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на стороне украинских войск воюет много иностранных наемников. Российские вооруженные силы 16 января уничтожили их пункт временной дислокации в Харькове. Большинство из них оказались гражданами Франции.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.