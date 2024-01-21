МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили пункт дислокации наемников в районе Константиновки ДНР

По заявлению МО РФ, пункт дислокации иностранных наемников был уничтожен ракетными войсками, артиллерией и ударными БПЛА группировок войск ВС РФ.
2024-01-21 12:14:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По заявлению российского оборонного ведомства, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотные летательные аппараты группировок войск ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ и нанесли поражение 127-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.

Ранее Минобороны России сообщили, что за сутки российские войска отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. При этом противник потерял до 150 единиц живой силы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на стороне украинских войск воюет много иностранных наемников. Российские вооруженные силы 16 января уничтожили их пункт временной дислокации в Харькове. Большинство из них оказались гражданами Франции.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #константиновка
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»