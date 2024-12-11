Франция потребовала от Израиля покинуть территорию Голанских высот

МИД Франции призвал Израиль покинуть территорию Голанских высот. Кроме того, Париж потребовал уважения к территориальной целостности Сирии.

«Франция призывает Израиль уйти из этого региона, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», — следует из сообщения.

Они напомнили Тель-Авиву, что любые военные действия на границе Израиля и Сирии считаются нарушением соглашения о разъединении 1974 года, которое подписали эти страны.

Ранее ЦАХАЛ объявил о начале «полномасштабных действий» на севере Голанских высот. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что территория навсегда останется неотъемлемой частью Израиля.