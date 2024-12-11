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От уборщика до легенды кино: Борис Щербаков отметил 75-летний юбилей

Судьба связала Щербакова с кино еще в юные годы: в 12 лет на школьной перемене его заметил помощник режиссёра «Ленфильма» и пригласил на кинопробы.
Лана Иден 2024-12-11 20:14:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

День рождения отмечает один из самых известных в стране актеров театра и кино, а также ведущий телеканала «Звезда» Борис Щербаков. Народному артисту 75 лет.

В раннем детстве коренной ленинградец мечтал стать капитаном, но до того момента, пока в 12 лет юного Борю на школьной перемене не заметил помощник режиссёра «Ленфильма» и пригласил на кинопробы. Приключенческий фильм «Мандат» стал первым в списке кинокартин будущего знаменитого артиста.

В школу-студию МХАТ Борис Щербаков поступил в самый последний момент. Приехав из Ленинграда в Москву на экзамены, ему сообщили о завершением отборов. Отчаявшись, он ворвался в аудиторию с преподавателями и самим Павлом Массальским, которому он заявил о желании учиться именно у него. Смелость и решимость молодого актера покорили комиссию и он стал студентом мхатовской школы, в свободное время берясь за любую работу.

«Я однажды еду в метро. Требуется уборщик. 2 года отработал», — поделился воспоминаниями Щербаков.

Пройдя нелегкий путь, в его послужном списке появилось более двухсот ярких и запоминающихся ролей в кино — «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего» и «Битва за Москву». Кроме того, Щербаков много лет вел передачу «Последний день» на нашем канале, а в 2021-ом стал ведущим программы «Главный день».

Не было ни дня, чтобы его не узнавали на улицах. Однако сам артист в одном из интервью нашему телеканалу признавался - за кадром он никогда внимания не искал и радовался, если удавалось остаться инкогнито.

#Кино #юбилей #Борис Щербаков #день рождения #народный артист #телеведущий #75 лет
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