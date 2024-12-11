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Народному артисту РФ Борису Щербакову исполнилось 75 лет

Актер ведет на телеканале «Звезда» программу «Главный день», в которой рассказывает о самых важных вехах в жизнях известных людей.
Анна Назайкина 2024-12-11 13:10:52
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Global Look Press

Сегодня народный артист Российской Федерации Борис Щербаков отмечает 75-летний юбилей. Телеканал «Звезда» поздравляет с праздником прославленного актера.

Легендарный артист снялся почти в 200 картинах. В кино он дебютировал в школьном возрасте в 1963 году, сыграв роль в приключенческом фильме «Мандат».

Борис Щербаков снимался в фильмах «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «И снова Анискин», «Берега», «Я служу на границе», «Эти непослушные сыновья», «Миг удачи», «Трасса», «День свадьбы придется уточнить», сериале «Следствие ведут знатоки» и других.

В качестве режиссера Борис Щербаков снял фильм «Саперы», сериалы «Сыщики-4» и «Сыщики-5», одновременно являясь сценаристом нескольких серий «Сыщиков-4».

Долгое время Борис Щербаков вел передачу «Последний день» на телеканале «Звезда». В 2021 году он стал ведущим программы «Главный день».

Борис Щербаков награжден орденами Дружбы и Почета.

#юбилей #Борис Щербаков #день рождения #поздравления #народный артист рф
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