Народному артисту РФ Борису Щербакову исполнилось 75 лет

Сегодня народный артист Российской Федерации Борис Щербаков отмечает 75-летний юбилей. Телеканал «Звезда» поздравляет с праздником прославленного актера.

Легендарный артист снялся почти в 200 картинах. В кино он дебютировал в школьном возрасте в 1963 году, сыграв роль в приключенческом фильме «Мандат».

Борис Щербаков снимался в фильмах «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «И снова Анискин», «Берега», «Я служу на границе», «Эти непослушные сыновья», «Миг удачи», «Трасса», «День свадьбы придется уточнить», сериале «Следствие ведут знатоки» и других.

В качестве режиссера Борис Щербаков снял фильм «Саперы», сериалы «Сыщики-4» и «Сыщики-5», одновременно являясь сценаристом нескольких серий «Сыщиков-4».

Долгое время Борис Щербаков вел передачу «Последний день» на телеканале «Звезда». В 2021 году он стал ведущим программы «Главный день».

Борис Щербаков награжден орденами Дружбы и Почета.