Эксперт рассказала, как выбрать вкусные мандарины на прилавке магазина

При покупке мандаринов стоит обращать внимание на то, чтобы не было вдавленных или размягченных участков, так как это может указывать на наличие заболевания, которое приведет к быстрому загниванию фрукта. Советами по выбору цитрусовых к новогоднему столу со «Звездой» поделилась заместитель начальника управления МосГИК Елена Павлова.

Плоды должны быть чистыми, упругими, без повреждений, ушибов и пятен на кожуре. Немаловажно, чтобы плодоножка была ровно срезана с мандарина.

«Можно покупать плоды с отпавшей, но не вырванной веточкой, потому что в место ее крепления с плодом могут попасть микроорганизмы. Особенно это касается плодов с тонкой кожицей», - отметила Павлова.

По словам специалиста, не стоит покупать подмороженные мандарины и с повреждениями, затрагивающими мякоть. Продавцы цитрусовых зачастую хотят придать фрукту более привлекательный вид. Такие плоды продаются с веточками и листьями, которые никак не влияют на вкус и качество мандарин.

Срок годности и условия хранения мандаринов устанавливает изготовитель, информация об этом должна быть пропечатана на маркировке.

Мандарины могут храниться при температуре 3°С - 8°С в течение четырех - шести недель. При более низких температурах есть риск застудить плод, после чего на фрукте могут появиться мелкие вдавленные коричневые пятна, поделилась собеседница телеканала.

Также Елена Павлова перечислила самые распространенные мандарины в России - сатсумы, танжерины, клементины и минеолы. Друг от друга каждый вид отличается цветом, размером, вкусом, кожурой и семенами.

Напомним, в прошлом году россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов. Из общего объема мирового экспорта мандаринов за девять месяцев 2023 года Россия ввезла 406 тысяч тонн, что составило 21% импорта.