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Эксперт рассказала, как выбрать вкусные мандарины на прилавке магазина

В первую очередь обращать внимание нужно на кожуру плода.
Виктория Бокий 2024-12-12 08:36:09
© Фото: Ruslan Yarocky URA.RU Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

При покупке мандаринов стоит обращать внимание на то, чтобы не было вдавленных или размягченных участков, так как это может указывать на наличие заболевания, которое приведет к быстрому загниванию фрукта. Советами по выбору цитрусовых к новогоднему столу со «Звездой» поделилась заместитель начальника управления МосГИК Елена Павлова.

Плоды должны быть чистыми, упругими, без повреждений, ушибов и пятен на кожуре. Немаловажно, чтобы плодоножка была ровно срезана с мандарина.

«Можно покупать плоды с отпавшей, но не вырванной веточкой, потому что в место ее крепления с плодом могут попасть микроорганизмы. Особенно это касается плодов с тонкой кожицей», - отметила Павлова.

По словам специалиста, не стоит покупать подмороженные мандарины и с повреждениями, затрагивающими мякоть. Продавцы цитрусовых зачастую хотят придать фрукту более привлекательный вид. Такие плоды продаются с веточками и листьями, которые никак не влияют на вкус и качество мандарин.

Срок годности и условия хранения мандаринов устанавливает изготовитель, информация об этом должна быть пропечатана на маркировке.

Мандарины могут храниться при температуре 3°С - 8°С в течение четырех - шести недель. При более низких температурах есть риск застудить плод, после чего на фрукте могут появиться мелкие вдавленные коричневые пятна, поделилась собеседница телеканала.

Также Елена Павлова перечислила самые распространенные мандарины в России - сатсумы, танжерины, клементины и минеолы. Друг от друга каждый вид отличается цветом, размером, вкусом, кожурой и семенами.

Напомним, в прошлом году россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов. Из общего объема мирового экспорта мандаринов за девять месяцев 2023 года Россия ввезла 406 тысяч тонн, что составило 21% импорта.

#советы #наш эксклюзив #Мандарины #цитрусовые #новогодний стол
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