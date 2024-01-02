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ВС РФ в 2023-м году пополнили две армии, авиакорпус и 50 соединений и частей

Новые армейские соединения полностью укомплектованы и оснащены.
Ирина Елагина 2024-01-02 11:24:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей пополнили ВС РФ в прошлом году. Эти данные вошли в статистический сборник Минобороны РФ по итогам 2023 года.

«В 2023 году в ВС РФ сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей - в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков», - говорится в издании.

Напомним, что выполнение планов по комплектованию армии и флота обсуждалось на расширенном заседании коллегии МО РФ с участием президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Он отметил, что численность ВС РФ достигла 1 150 000 военнослужащих, новые соединения сформированы, полностью укомплектованы и оснащены. Продолжается усиление Ленинградского и Московского военных округов после вступления в НАТО Финляндии и возможного членства в альянсе Швеции.

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