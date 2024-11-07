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Путин: Развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров

Президент РФ также призвал к развитию суверенного искусственного интеллекта.
Таисия Кваша 2024-11-07 21:47:29
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин на Валдайском форуме обсудил искусственный интеллект. Он упомянул, что на данный момент развитие искусственного интеллекта в России является важнейшим приоритетом.

Президент подчеркнул, что ИИ, кроме решения проблем во многих сферах, поможет в будущем преодолеть дефицит рабочих кадров.

«Мы в будущем, конечно, видим решение и этих проблем (с дефицитом кадров - прим. ред.), проблем в сфере экономики на пути развития современных технологий, из которых использование искусственного интеллекта - важнейшее направление», - заявил российский лидер.

Он отметил успехи работы «Яндекса» и «Сбера» над искусственным интеллектом.

#Владимир Путин #валдай #искусственный интеллект #дефицит кадров
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