Путин: Развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров

Российский президент Владимир Путин на Валдайском форуме обсудил искусственный интеллект. Он упомянул, что на данный момент развитие искусственного интеллекта в России является важнейшим приоритетом.

Президент подчеркнул, что ИИ, кроме решения проблем во многих сферах, поможет в будущем преодолеть дефицит рабочих кадров.

«Мы в будущем, конечно, видим решение и этих проблем (с дефицитом кадров - прим. ред.), проблем в сфере экономики на пути развития современных технологий, из которых использование искусственного интеллекта - важнейшее направление», - заявил российский лидер.

Он отметил успехи работы «Яндекса» и «Сбера» над искусственным интеллектом.