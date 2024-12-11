Арина Шарапова назвала Бориса Щербакова уникальным человеком

Российская телеведущая Арина Шарапова поздравила народного артиста Российской Федерации Бориса Щербакова с юбилеем, сегодня ему исполнилось 75 лет. Ранее они были коллегами на телеканале «Звезда».

«В таких репортажных условиях говорю тебе: поздравляю тебя с прекрасным днем рождения! Я очень хочу, чтобы ты был здоров, счастлив!» - обратилась она к Щербакову.

Телеведущая назвала его уникальным человеком. С ее слов, артист способен воспринимать «самые тонкие в мире вибрации». Шарапова отметила главное, по ее мнению, качество Щербакова - неравнодушие, которое подкреплено глубокими, серьезными позициями.

Народный артист РФ снимался в фильмах «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «И снова Анискин», «Берега», «Я служу на границе», «Эти непослушные сыновья», «Миг удачи», «Трасса», «День свадьбы придется уточнить», сериале «Следствие ведут знатоки» и других.

В качестве режиссера Борис Щербаков снял фильм «Саперы», сериалы «Сыщики-4» и «Сыщики-5», одновременно являясь сценаристом нескольких серий «Сыщиков-4».

Долгое время он вел передачу «Последний день» на телеканале «Звезда». В 2021 году стал ведущим программы «Главный день».