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Генсек НАТО призвал ЕС и США к увеличению поставок оружия Киеву

Рютте заявил, что западные страны должны «изменить траекторию» конфликта.
Владимир Рубанов 2024-11-12 18:47:59
© Фото: IMAGO, Bernd Elmenthaler, Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал западные страны оказать Киеву дальнейшую поддержку, чтобы «изменить траекторию конфликта». Об этом он заявил перед встречей во вторник в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Рютте заявил, что ЕС и США «должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину». Генсек не предоставил подробностей о военной технике и оружии, которые нужны для этой цели.

Макрон повторил свой призыв к «сильной Европе», которая имеет ключевое значение для НАТО. По его словам, это соответствует тому, «чего справедливо ожидает администрация США».

Во время своего первого пребывания в Белом доме Трамп подталкивал европейских союзников по НАТО тратить на оборону до 2% от валового внутреннего продукта и меньше полагаться на военное прикрытие США.

Французский президент заявил, что Европа слишком долго отказывалась нести бремя собственной безопасности и полагала, что она «может получать дивиденды мира без каких-либо ограничений».

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза продлили свое участие в подготовке украинских военных до 2026 года. На саммите в Будапеште на это выделили €409 млн.

#Франция #Украина #НАТО #сша #ЕС #ВСУ #Эмманюэль Макрон #поставки оружия #Марк Рютте
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