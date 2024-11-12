Генсек НАТО призвал ЕС и США к увеличению поставок оружия Киеву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал западные страны оказать Киеву дальнейшую поддержку, чтобы «изменить траекторию конфликта». Об этом он заявил перед встречей во вторник в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Рютте заявил, что ЕС и США «должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину». Генсек не предоставил подробностей о военной технике и оружии, которые нужны для этой цели.

Макрон повторил свой призыв к «сильной Европе», которая имеет ключевое значение для НАТО. По его словам, это соответствует тому, «чего справедливо ожидает администрация США».

Во время своего первого пребывания в Белом доме Трамп подталкивал европейских союзников по НАТО тратить на оборону до 2% от валового внутреннего продукта и меньше полагаться на военное прикрытие США.

Французский президент заявил, что Европа слишком долго отказывалась нести бремя собственной безопасности и полагала, что она «может получать дивиденды мира без каких-либо ограничений».

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза продлили свое участие в подготовке украинских военных до 2026 года. На саммите в Будапеште на это выделили €409 млн.