Минимальный балл ЕГЭ по русскому повысят в следующем учебном году

В России минимальный балл ЕГЭ по русскому языку повысят в следующем учебном году. Соответствующий проект приказа Минпросвещения появился на портале нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, в новом, 2025/26 учебном году минимальный балл ЕГЭ по русскому языку будет 42. Для сравнения - в текущем учебном году этот показатель составляет 40 баллов, передает «360». Также изменениям подвергся экзамен по обществознанию - 42 балла (при 45 в нынешнем учебном году).

При этом минимальный балл на экзаменах по физике и химии остался прежним - 39. По истории показатель также останется в пределах 35 баллов, по информатике - 44, по иностранному языку - 30, по литературе - 40, по биологии и математике - 39 баллов и по географии - 40 баллов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не поддержали законопроект об альтернативе ЕГЭ. Решение объяснялось тем, что это может создать неравные условия при поступлении в вузы.