МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минимальный балл ЕГЭ по русскому повысят в следующем учебном году

Минпросвещения подготовило проект приказа о повышении порога. В 2025/26 учебном году минимальным для сдачи ЕГЭ по русскому языку будет показатель в 42 балла, а для математики - 39.
Глеб Владовский 2024-10-22 08:33:29
© Фото: Власов Сергей/GloballookPress

В России минимальный балл ЕГЭ по русскому языку повысят в следующем учебном году. Соответствующий проект приказа Минпросвещения появился на портале нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, в новом, 2025/26 учебном году минимальный балл ЕГЭ по русскому языку будет 42. Для сравнения - в текущем учебном году этот показатель составляет 40 баллов, передает «360». Также изменениям подвергся экзамен по обществознанию - 42 балла (при 45 в нынешнем учебном году).

При этом минимальный балл на экзаменах по физике и химии остался прежним - 39. По истории показатель также останется в пределах 35 баллов, по информатике - 44, по иностранному языку - 30, по литературе - 40, по биологии и математике - 39 баллов и по географии - 40 баллов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не поддержали законопроект об альтернативе ЕГЭ. Решение объяснялось тем, что это может создать неравные условия при поступлении в вузы.

#ЕГЭ #Минпросвещения #единый государственный экзамен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 