Оператор лайнера SH Diana заявил о разрешении ситуации с туристами

Конфликтная ситуация с пассажирами круизного лайнера SH Diana урегулирована до прибытия в Ушуайю 1 декабря. Об этом передает РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании-оператора Swan Hellenic Андреа Зито.

На 14 день круиза из Кейптауна в Ушайю на лайнере нашли техническую неисправность, из-за которой он не смог бы прибыть в Аргентину. В связи с этим экипаж судна решил сократить маршрут.

Как заявили в компании, угрозы безопасности пассажиров сейчас нет. Ситуация на лайнере находится под контролем береговых служб и экипажа.

В Ушуайю SH Diana должен прибыть утром 1 декабря.

Из-за изменения маршрута лайнера трое пассажиров объявили голодовку, требуя круиз в Антарктиду или возмещение расходов на билеты.

Ранее устроившие голодовку рассказали «Звезде» подробности о сорванном круизе в Антарктиду.