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Саперы показали, как расчищают от боеприпасов ВСУ Курскую область

Военнослужащие проверяют территорию метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов.
2024-11-07 12:02:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Саперы группировки войск «Север» показали, как расчищают от взрывоопасных предметов Кореновский район в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России, публикуя видео с работой российских военнослужащих.

После отступления противника в этом районе осталось множество неразорвавшихся снарядов, а также различных «ловушек», в том числе в домах мирных жителей. Отступая, украинские боевики заминировали поля, а также оставили взрывные устройства в поврежденной технике.

На кадрах показано, как специалисты осматривают территорию. Для обследования местности и поиска взрывных устройств военнослужащие используют миноискатели. Боеприпасы вывозят на специально отведенное пространство и подрывают. Неразорвавшиеся боеприпасы могут детонировать в любой момент и к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте.

Кроме того, за ситуацией в Курской области следит военная полиция. Ее сотрудники продолжают вести поиск диверсантов, а также следят за сохранностью имущества, оставленного местными жителями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Саперы #боеприпасы #Курская область
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