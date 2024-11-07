Саперы показали, как расчищают от боеприпасов ВСУ Курскую область

Саперы группировки войск «Север» показали, как расчищают от взрывоопасных предметов Кореновский район в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России, публикуя видео с работой российских военнослужащих.

После отступления противника в этом районе осталось множество неразорвавшихся снарядов, а также различных «ловушек», в том числе в домах мирных жителей. Отступая, украинские боевики заминировали поля, а также оставили взрывные устройства в поврежденной технике.

На кадрах показано, как специалисты осматривают территорию. Для обследования местности и поиска взрывных устройств военнослужащие используют миноискатели. Боеприпасы вывозят на специально отведенное пространство и подрывают. Неразорвавшиеся боеприпасы могут детонировать в любой момент и к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте.

Кроме того, за ситуацией в Курской области следит военная полиция. Ее сотрудники продолжают вести поиск диверсантов, а также следят за сохранностью имущества, оставленного местными жителями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.