Российские войска освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», - рассказали в МО РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения ВС РФ отбили несколько вражеских атак на три населенных пункта. Бои шли у Синьковки в Харьковской области, Терны в Донецкой Народной Республике и Коломыйчихе в Луганской Народной Республике.

«Ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины»,- отметили в МО РФ.

Неприятель потерял в течение суток до 55-ти военнослужащих на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские мотострелки при поддержке артиллерии и авиации отразили шесть атак боевиков и подбили два танка, три боевые бронемашины.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.