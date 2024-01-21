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Российские войска освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области

Противник потерял до 55-ти военнослужащих на Купянском направлении.
2024-01-21 11:55:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», - рассказали в МО РФ.  

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения ВС РФ отбили несколько вражеских атак на три населенных пункта. Бои шли у Синьковки в Харьковской области, Терны в Донецкой Народной Республике и Коломыйчихе в Луганской Народной Республике.

«Ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины»,- отметили в МО РФ.

Неприятель потерял в течение суток до 55-ти военнослужащих на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские мотострелки при поддержке артиллерии и авиации отразили шесть атак боевиков и подбили два танка, три боевые бронемашины.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #Харьковская область #спецоперация #Купянское направление #крахмальное
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