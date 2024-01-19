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ВС РФ уничтожили два танка ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили 150 единиц живой силы.
2024-01-19 06:59:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны России

Мотострелковые соединения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации отразили шесть атак боевиков ВСУ в районах Синьковки и Терново на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

В наступлении противника участвовали 32-я и 60-я механизированные, и 95-я воздушно-десантная бригады ВСУ при поддержке танков Т-64, САУ и автомобилей с минометными расчетами. Также расчет российской «гвоздики», уничтожил украинский бронетранспортер в районе Синьковки.

«За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ 2С1 "Гвоздика"», - сообщил Зыбинский.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы РСЗО «Град», накрывшей укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении. Реактивные снаряды ударили по целям, находящимся на расстоянии в 14 километров от точки пуска, и уничтожили намеченные цели.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #МО РФ #потери ВСУ #Купянское направление
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