Экс-сотрудник ФСБ: «Химпром» Буркина стал почти монопольной структурой

Выявленные ФСБ в Москве колл-центры, которые обманули граждан более 20 государств, - это своего рода побочная деятельность главаря организованной преступной группировки «Химпром» Егора Буркина, сообщил «Звезде» бывший сотрудник ФСБ Александр Беляев. В основном эта ОПГ занимается производством и поставкой наркотиков для боевиков ВСУ, а также в страны Европы, рассказал он.

«Этот персонаж...решил вложить деньги в организацию колл-центров, потому что это получение прямого финансового потока. Наркотики еще надо обменять на деньги, и их обнаружение - это уже готовый состав преступления. А мошенничество дает возможность получить деньги сразу в чистом виде и путем различных махинаций, в том числе с помощью цифровых валют, выводить в самые разные юрисдикции», - рассказал эксперт.

По его словам, «Химпром» стал практически монопольной структурой, которая имеет возможность безнаказанно производить и сбывать наркотики на Украине. Кроме того, группировка поставляет контрабандой запрещенные вещества на территорию России и Европы. Буркин старается организовывать нарколаборатории где только может, в том числе их вскрывали не раз в России, но он не оставляет эти попытки, добавил Беляев.

Если в России борются с производством запрещенных веществ, то в Европе ситуация с этим безнадежная, потому что отношение к незаконному обороту наркотиков в большинстве стран лояльное, отметил эксперт.

«Если сбыт наркотиков ими легализован, то с ними никакой борьбы нет. Можно производить в неограниченных масштабах, максимум грозит административный штраф за нелицензированное производство», - сказал Беляев.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что три колл-центра в Москве успели заработать на своих жертвах десятки миллионов долларов. Они обманули под видом инвестиционной деятельности десятки тысяч человек. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.