Министру обороны Польши не понравилось название шведских гранатометов

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских противотанковых гранатометов «Карл Густав». Их сейчас закупает Варшава для своей армии.

«Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, - это название, потому что это гранатометы "Карл Густав". Тот самый Карл Густав. Я предлагаю изменить название», - сказал Косиняк-Камыш.

Министра возмутило то, что гранатометы названы в честь короля Швеции Карла X Густава, который возглавил вторжение шведских войск в Речь Посполитую в 1655-1660 годах.

Напомним, ранее Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у украинцев короткая память, потому что они не помнят о том, как Польша помогала им с начала конфликта.