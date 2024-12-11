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Министру обороны Польши не понравилось название шведских гранатометов

Его возмутило то, что гранатометы названы в честь короля, который возглавил вторжение шведских войск в Речь Посполитую в 1655-1660 годах.
Сергей Лебедев 2024-12-11 14:35:18
© Фото: Dominika Zarzycka? Keystone Press Agency, Global Look Press

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских противотанковых гранатометов «Карл Густав». Их сейчас закупает Варшава для своей армии.

«Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, - это название, потому что это гранатометы "Карл Густав". Тот самый Карл Густав. Я предлагаю изменить название», - сказал Косиняк-Камыш.

Министра возмутило то, что гранатометы названы в честь короля Швеции Карла X Густава, который возглавил вторжение шведских войск в Речь Посполитую в 1655-1660 годах.

Напомним, ранее Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у украинцев короткая память, потому что они не помнят о том, как Польша помогала им с начала конфликта.

#в стране и мире #оружие #Польша #Швеция #гранатометы
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