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Во время матча НХЛ болельщики развернули на трибунах российский флаг

Матч НХЛ между «Флоридой» и «Каролиной» закончился разгромом последней со счетом 6:0, после чего на трибунах заметили российский флаг.
Ян Брацкий 2024-12-01 13:16:20
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Во время матча Национальной хоккейной лиги США между «Флоридой» и «Каролиной» болельщики подняли российский флаг на трибунах. Это произошло после финальной сирены, пишет портал Sports24.

Сама игра закончилась разгромом «Каролины» со счетом 6:0. Одну из шайб, к слову, забросил финский нападающий с российскими корнями и капитан «Флориды» Александр Барков.

В составе обеих команд играют наши соотечественники. Цвета «Флориды», например, защищают Серег Бобровский и Дмитрий Куликов. В составе «Каролины» блистают Петр Кочетков, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов.

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила наших и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, у России отняли право проведения домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

#Спорт #Хоккей #сша #НХЛ #в старне и мире #флаг
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