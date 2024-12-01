Во время матча НХЛ болельщики развернули на трибунах российский флаг

Во время матча Национальной хоккейной лиги США между «Флоридой» и «Каролиной» болельщики подняли российский флаг на трибунах. Это произошло после финальной сирены, пишет портал Sports24.

Сама игра закончилась разгромом «Каролины» со счетом 6:0. Одну из шайб, к слову, забросил финский нападающий с российскими корнями и капитан «Флориды» Александр Барков.

В составе обеих команд играют наши соотечественники. Цвета «Флориды», например, защищают Серег Бобровский и Дмитрий Куликов. В составе «Каролины» блистают Петр Кочетков, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов.

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила наших и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, у России отняли право проведения домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.