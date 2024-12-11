Песков ответил на сообщения о казни двоюродного брата Асада

Кремль не располагает информацией о публичной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ранее появившиеся сообщения об убийстве Сулеймана Асада.

«Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии», - отметил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также добавил, что Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии в борьбе с террористами. На это было потрачено много усилий.

«А дальше уже руководство Асада, собственно, работало в своей стране, занималось развитием в своей стране», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, в минувшее воскресенье в Сирии произошла смена власти. Башар Асад в результате боевых действий с вооруженной оппозицией оставил президентский пост и покинул страну. В данный момент он находится в Москве. В России ему предоставлено убежище.