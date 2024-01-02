Ученые из РФ рассказали о работе над проектом получения дешевой энергии из воды

Компактная энергетическая установка или реактор открытой системы, не требующий применения опаснейшего для всего живого трития. Это то, над чем уже работают российские ученые. Уникальный проект направлен на получение неиссякаемой и дешевой энергии, фактически из водопроводной воды.

Магнитное поле удерживает плазму. Создают его магнитные медные катушки с повышенной проводимостью. До сих пор в деле перспектив создания ядерных реакторов большие ставки мировое научное сообщество делало на закрытые системы удержания плазмы - токамаки. Российская газодинамическая пробочная ловушка наметила новый путь. Создать реактор на основе открытой системы.

Отличительной особенностью открытых систем - их гораздо легче модернизировать, чем например токамаки. Проект может быть неокончательным позже можно добавить, например, дополнительные модули.

До сих пор основой синтеза был тритий. Самое опасное вещество на планете Земля, по крайней мере для человека. Это основа, в том числе, для ядерного оружия. «Мирный атом» с участием трития трудная затея. А вот дейтерий, который можно будет использовать для реакций в новой установке, для человека абсолютно безопасен. Источником может стать обычная вода.

«Это дейтерий, которого в воде там 0,15% и в каждом литре воды, находится, вот если его сжечь, находится столько энергии, сколько в бочке нефти, сам подсчитал», - рассказал доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Петр Багрянский.

И именно такие реакции могут стать будущим ядерной энергетики. То, что это возможно уже подтвердила теория. Теперь дело за кропотливой практикой.

«Тут вопрос чтобы продвинуться в область более высоких параметров по мощности, по длительности импульса и по величине магнитного поля, где экспериментов с таким типом ловушек еще не производилось. То есть это вопрос того, чтобы подтвердить теоретические построения экспериментами на практике», - рассказал инженер-исследователь газодинамической ловушки ИЯФ СО РАН Евгений Шмигельский.

Практика должна помочь выявить в том числе возможные неучтенные проблемы. Аналоги и конкуренты есть на американском рынке, частные компании работают над стартапами, посвященными попыткам создать открытые ловушки. Но именно у российских ученых накоплен уникальный опыт в сфере физики плазмы. Наука - это всегда игра вдолгую. Российские исследователи так играть умеют.

«Энтузиасты, настоящие ученые, не смотря ни на что сохраняли научные школы, очень сложные установки, вкладывали в это все средства, которые удалось заработать для того, чтобы сохранить их для будущих поколений, передать эти технологии, развить эти технологии. То, что мы имеем сегодня, это не результат какого-то такого щелчка пальцев. Это результат 70 последних лет работы настоящих ученых и их коллективов», - рассказал академик РАН, директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

Именно российская действующая магнитная ловушка позволила ответить на вопросы, которые долго волновали мировое научное сообщество. Например, развеять миф о слишком больших потерях энергии. И доказать, что электроны можно нагреть до температуры 1 килоэлектронвольт.

Новая установка, уверены ученые, поможет доказать и это не предел, а значит и идея экологичного и неисчерпаемого источника энергии куда ближе к долгожданной практике, чем считалось прежде. Реализовать проект по плану должны уже до 2030 года.

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