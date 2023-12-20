Новосибирские ученые рассказали, как собираются превращать пластик в топливо

Неприхотливое топливо вроде дизеля ученые планируют получить уже через год, создание бензина же потребует больше времени, чтобы добиться необходимого октанового числа.

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Автомобильный мир на пороге технологической революции, вполне возможно, что в скором будущем машины начнут ездить на новом виде топлива - пластиковом! Новосибирские ученые придумали, как из полимерных отходов получать дизель. Исходного сырья десятки миллионов тонн - при сортировке мусора остается большое количество неперерабатываемого пластика.

«Можно тонко настраивать катализатор и процессы и условия его эксплуатации и получать на выходе топливо с нужными характеристиками», - рассказала сотрудница НГУ.

Идея ученых проста и очень амбициозна - дать использованному пластику не просто вторую жизнь, сделать его ресурсом не хуже нефтяных месторождений. Да и пластиковых отходов, в отличие от полезных ископаемых, меньше пока не становится.

Идею предложили сами переработчики отходов. Уже известные и зарекомендовавшие себя методы - пиролиз и выгонку - решили дополнить инновационными. Добавить катализатор и гидрирование, чтобы ускорить процесс, удалить токсичные примеси и минимизировать отходы. В этом деле доверились внушительному опыту ученых из Новосибирского государственного университета.

«Фактически это совместный проект, в котором они обеспечивают инженерную составляющую, а мы уже будем подбирать условия переработки, состав катализатора, например, в зависимости от состава сырья, будем отрабатывать параметры процесса», - рассказала исполняющая обязанности заведующего кафедрой физической химии факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.

Рынок потенциального сырья огромен. По данным Минприроды, ежегодно в России образуется около 70 млн тонн твердых коммунальных отходов. Еще 40 лет назад эта цифра не превышала и 30, сегодня вдвое больше и продолжает расти. По статистике, каждый из нас в среднем производит почти полтонны отходов в год, больше половины из них - пластик. Переработать пока не удается и десятой части.

«Обилие мусора таково, что с ним нужно что-то делать, а обилие скопившегося мусора на свалках - просто катастрофично. В Московском регионе перерабатывающие пластик предприятия загружены на 30%. Как такое может быть? То есть предприятия, которые перерабатывают пластик, гоняются за пластиком», - рассказал эксперт ОНФ Илья Рыбальченко.

Благодаря разработке ученых пустить в дело, помимо самых популярных и простых полимеров, можно будет и ПВХ, который прежде считался непригодным из-за хлора. Или автомобильные шины. Процесс гидрирования позволит убрать из покрышек излишки серы. Неприхотливое топливо вроде дизеля ученые планируют получить уже через год. А вот создание бензина потребует куда больше времени и испытаний, чтобы добиться необходимого октанового числа.

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