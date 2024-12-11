Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России вопрос развития дружественных связей с мусульманскими странами - значим. С такими словами он выступил на заседании Группы стратегического видения «Россия - исламский мир», которое проходит в Малайзии.

Путин отметил, что развитие с мусульманскими странами происходит как через двусторонние линии, так и в рамках Организации исламского сотрудничества. Он добавил, что в условиях непростой международной ситуации позиции России и мусульманского мира по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня близки.

«Действительно, мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», - говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Особое внимание, по мнению российского лидера, необходимо уделить урегулированию региональных конфликтов, кризисов и борьбе с терроризмом.

Ранее Путин признал, что мусульманская община России играет важную роль в жизни страны. В частности, она вносит большой вклад в сбережение семейных ценностей, а также упрочнение межрелигиозного мира. Бойцы-мусульмане в ходе спецоперации проявляют самоотверженность, мужество и отвагу - они плечом к плечу с товарищами защищают Россию, сказал глава РФ.