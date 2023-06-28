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Путин заявил, что мусульмане в ходе СВО проявляют самоотверженность, отвагу и мужество

Сергей Лебедев
09:24 28.06.2023
Президент поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
Путин заявил, что мусульмане в ходе СВО проявляют самоотверженность, отвагу и мужество
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент Владимир Путин поздравил последователей ислама с праздником Курбан-байрам и пожелал им здоровья и успехов. Он отметил, что мусульманская община России играет важную роль в жизни страны. Так, например, она вносит большой вклад в сбережение семейных ценностей, а также упрочнение межрелигиозного мира.

Кроме того, глава государства отметил, что бойцы-мусульмане в ходе спецоперации проявляют самоотверженность, мужество и отвагу. Они плечом к плечу с товарищами защищают Россию.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Последний выразил поддержку российскому президенту в связи с событиями, произошедшими в выходные.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества двух стран.

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