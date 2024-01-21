Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал об успехах российской армии на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

«В районе Торского участка за сутки подразделениями группировки при поддержке артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 44-ого стрелкового батальона, 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-ой бригады специального назначения "Азов"*», - рассказал Савчук.

Офицер также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 50-ти артиллерийских подразделений в районах населенных пунктов Дроновка, Северск, Ямполь.

Потери противника за сутки составили до 280 военнослужащих, сообщил Александр Савчук.

Ранее старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщал о потере украинскими войсками до 320 военнослужащих за сутки в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, он рассказал, что около 70 расчетов полевой артиллерии противника были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.