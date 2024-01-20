Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил, что ВСУ потеряли до 320 военнослужащих в районе Серебрянского лесничества.

«В районе Торского участка Серебрянского лесничества огнем артиллерии, ударами авиации нанесено поражения по подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады, 44-ого стрелкового батальона ВСУ и 5-ой бригады Национальной гвардии Украины», - рассказал офицер.

По словам Леонида Шарова, потери противника составили до 320 военнослужащих. Он также сообщил, что барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена боевая машина пехоты противника.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 70 расчетов полевой артиллерии противника», - добавил Шаров.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об успехах Вооруженных сил России на Купянском направлении. По словам офицера, в частности, российский расчет гаубицы «Мста-С» уничтожил два танка Т-64 противника в районе Песчаного.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.