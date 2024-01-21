Крупный пожар на терминале «Новатэк» в Усть-Луге локализован

Спасателям удалось остановить распространение огня в терминале «Новатэк» в Усть-Луге. О локализации пожара, бушующего с ночи в порту в Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Спасатели локализовали пожар на терминале «Новатэк» в Усть-Луге», - поделился Дрозденко оперативной информацией.

По информации РИА Новости со ссылкой на ЕДДС Кингисеппского района, в настоящее время «горит одна цистерна объемом 100 кубометров».

Дрозденко уточнил, что уровень пожара понижен до второго. По данным главы администрации Кингисеппского района Юрия Запалатского «пострадавших на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет».

Напомним, что с ночи в Кингисеппском районе действует режим повышенной готовности из-за мощного пожара в порту.