Мощный пожар охватил терминал в порту Усть-Луга в Ленобласти

Мощный пожар охватил терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Кадры с места событий опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно сообщению Дрозденко, из порта эвакуировали персонал. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС и пожарные.

«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», - говорится в Telegram-канале губернатора.

Глава региона также сообщил, что поручил ответственным специалистам выдвинуться к месту происшествия и что они уже выехали.