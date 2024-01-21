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Мощный пожар охватил терминал в порту Усть-Луга в Ленобласти

Губернатор Ленобласти сообщил, что поручил специалистам администрации выдвинуться к месту происшествия.
Анастасия Бобылева 2024-01-21 04:17:01
© Фото: drozdenko_au_lo, Telegram © Видео: drozdenko_au_lo, Telegram

Мощный пожар охватил терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Кадры с места событий опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно сообщению Дрозденко, из порта эвакуировали персонал. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС и пожарные.

«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», - говорится в Telegram-канале губернатора.

Глава региона также сообщил, что поручил ответственным специалистам выдвинуться к месту происшествия и что они уже выехали.

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