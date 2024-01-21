Мощный пожар охватил терминал в порту Усть-Луга в Ленобласти

Мощный пожар охватил терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Кадры с места событий опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко.
Согласно сообщению Дрозденко, из порта эвакуировали персонал. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС и пожарные.
«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», - говорится в Telegram-канале губернатора.
Глава региона также сообщил, что поручил ответственным специалистам выдвинуться к месту происшествия и что они уже выехали.
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