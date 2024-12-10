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Опубликованы кадры с места тушения Коптевского рынка в Москве

Пожарные локализовали огонь на 400 «квадратах».
Виктория Бокий 2024-12-10 09:37:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры с места тушения пожара на Коптевском рынке в Москве. На видео корреспондента «Звезды» видны последствия возгорания.

По данным МЧС России, огнеборцы локализовали пожар на 400 «квадратах», после чего ликвидировали открытое горение.

Ситуацию на Коптевском рынке взяла под контроль столичная прокуратура. Сообщается, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Ранее МЧС России сообщало о пожаре на Коптевском рынке в Москве на 40 «квадратах». Из-за стремительного распространения огня площадь горения быстро достигла 300 квадратных метров.

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