В Москве пожар на Коптевском рынке охватил 300 «квадратов»

На Коптевском рынке в Москве загорелся торговый павильон. Об этом сообщает МЧС России.

Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позже ведомство сообщило о распространении огня до 300 «квадратов».

«Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 квадратов», - говорится в сообщении МЧС России.

На кадрах очевидцев видно, как огонь охватил большую часть торгового здания. Из-под крыши идет густой черный дым.

Информации о пострадавших не поступало.