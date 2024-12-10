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Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО

По его словам, ВСУ находятся на грани развала, ситуация на фронте не в пользу Киева, а режим Зеленского утратил легитимность и договороспособность.
Ирина Егорова 2024-12-10 09:19:30
© Фото: Shatokhina Natalia/news.ru, Global Look Press

Россия близка к достижению поставленных целей СВО, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«На фронте ситуация не в пользу Киева», - констатировал он.

При этом ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и договороспособность, отметил глава СВР в интервью, опубликованном на сайте службы.

Также Нарышкин подчеркнул, что мир прекрасно видит абсурдность попыток урегулировать украинский кризис без участия России.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Россию никому не удастся сломить и покорить - решимость бойцов спецоперации не оставляет в этом сомнений. Об этом он сказал на церемонии награждения военнослужащих в День Героев Отечества в Кремле.

#Россия #спецоперация #Сергей Нарышкин #свр #служба внешней разведки
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