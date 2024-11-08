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«Гиацинт-Б» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении

Подготовленные артиллеристы тратят всего несколько минут для выполнения задачи с момент получения координат цели до выстрела.
2024-11-08 05:00:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчеты 152-мм буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

Артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях. Однако подготовленные бойцы тратят всего несколько минут с момента получения координат цели до выстрела.

Во время полета над правым берегом Днепра оператор беспилотника обнаружил автомобиль украинских боевиков, который выгружал боеприпасы в заброшенное здание. Координаты цели были немедленно переданы расчету «Гиацинтов». Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Точное попадание пушки уничтожило склад боеприпасов. Операторы БПЛА зафиксировали поражение и последующую детонацию боеприпасов.

Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение станции разведки «Пластун» ВСУ на правом берегу Днепра. Российские бойцы группировки войск «Днепр» нанесли удар FPV-дроном.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Днепр #орудие #правый берег Днепра
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