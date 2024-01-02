Новый год в Москве начался с самой холодной ночи за 30 лет

Аномально низкая температуру воздуха зафиксировали в столице в ночь на 2 января 2024 года. На метеостанции на ВДНХ столбик термометра опустился до рекордной отметки в - 20,2 градуса - столь холодно в Москве не было с зимы 1996 года. Об этом рассказала сотрудник московского Метеобюро «Татьяна Позднякова».

«Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса», - отметила Позднякова.

В истории столичных метеонаблюдений столь крепкие морозы в начале январе «трещали» в 1996 году: тогда похолодало до - 21,3 градуса.

Ранее МЧС предупредил москвичей и гостей столицы об аномально-холодном начале нового года - с морозами на 7-12 градусов ниже нормы.