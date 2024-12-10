Во Франции возмутились из-за свинцовой крыши Нотр-Дама

Во Франции выразили беспокойство в связи с решением покрыть крыши и шпили обновленного Нотр-Дама свинцом, который может быть опасен для здоровья местного населения. Крыши собора покрывают 460 тонн этого канцерогенного материала, предупредил генсекретарь парижского подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Бенуа Мартен.

«Это безответственный выбор, свинец очень опасен и представляет риск как для работников, занятых на реконструкции, так и для жителей близлежащих районов и посетителей собора. Он вновь подвергает население рискам, связанным со свинцом», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Мартен возмутился тем фактом, что в погоне за исторической достоверностью специалисты не решились выбрать альтернативный, более безопасный материал, к примеру, цинк. По словам генсекретаря, парижане должны знать об угрозе подобной реставрации. Он напомнил о том, что риски использования свинца признаны множеством международных организаций, в том числе ВОЗ.

Напомним, 7-8 декабря состоялось открытие собора после реставрации - в 2019 году Нотр-Дам пережил крупнейший пожар, который тушили в течение 15 часов. В результате трагедии обрушились крыши и шпили собора. Предварительно, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки.