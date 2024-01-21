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Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Тульской областью

Как сообщает МО РФ, при помощи беспилотника киевский режим пытался совершить террористическую атаку.
Анастасия Бобылева 2024-01-21 00:44:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Вражеский дрон сбили в 23:50 по московскому времени. Таким образом, удалось предотвратить очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.

Предыдущая попытка случилась ранее вечером 20 января. Украинский беспилотник заметили над территорией Орловской области, его также удалось ликвидировать. Утром того же дня средства ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью.

#Минобороны РФ #бпла #Тульская область
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