Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российское военное ведомство заявило, что киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по российской территории около 06:30 по московскому времени.

Минобороны России отмечает, что вражеский беспилотный летательный аппарат был самолетного типа. Вооруженные силы России пресекли попытку атаки неприятеля.

Ранее украинский дрон самолетного типа был уничтожен над Брянской областью 19 января. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российской территории произошла около 06:40.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.