Украина рисует в январе 2024 года лишиться поддержки со стороны США, и по этой причине в течение полугода проиграет в конфликте с Россией. Об этом изданию Politico рассказал экс-посол США в НАТО Иво Даалдер, комментируя ситуацию в стране в преддверии президентских выборов.



Даалдер назвал свою статью «Внешнеполитическая головная боль Байдена в 2024 году», считая, что именно неудачи во внешней политике не оставят нынешнему хозяину Белого дома шансов на переизбрание. Эксперт считает, что США сильно поднялись на военном конфликте на Украине: в стране рекордные экономические показатели за полвека, но все это рухнет как карточный домик в течение полугода, так как Конгресс против дальнейшего финансирования Украины, а в Европе нет достаточного потенциала для военной поддержки.

«Более половины всей помощи стране поступает из-за Атлантики, и у Европы нет ни запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить любой дефицит. Украина однозначно пострадает от последствий такого дефицита, поскольку ее способность удерживать 1000-километровую линию фронта и защищать свои города от ракетных атак и атак беспилотников жизненно зависит от продолжения американской поддержки», - отметил эксперт.

Он уверен, что экс-президент Дональд Трамп усилит свое влияние как кандидат от республиканцев уже в конце января, и однопартийцы на Капитолийском холме «захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине».

«Короче говоря, война на Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года», - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с нехваткой кадров и запросили у Киева проведения дополнительной мобилизации с призывом в армию до 500 тысяч человек. По данным МО РФ, Украина потеряла в зоне конфликта до 400 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.