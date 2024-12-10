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В Польше хотят законодательно разрешить вступать в ряды ВСУ

Сейчас в Польше запрещено вступать в ряды иностранной армии или военную организацию без разрешения компетентного органа.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 20:20:39
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польша хочет законодательно разрешить присоединения польских граждан к ВСУ без последующего наказания, передает Rzeczpospolita. Такую инициативу выдвинула правящая партия «Гражданская коалиция».

Конституцией страны на данный момент запрещено вступать в ряды иностранной армии или военную организацию без разрешения компетентного органа. В случае нарушения, граждан Польши могут приговорить к тюремному заключению на срок до пяти лет.

Этот же проект позволит «прощение и забвение преступлений и проступков». По мнению депутата Павета Суский, действующий закон — оправданный, а изменения в нем связаны с геополитической ситуацией.

Его собираются вынести на общественные консультации. Сейчас уже получено положительное заключение МИД, осталось только дождаться ответа минюста. Закон вступит в силу сразу после принятия и подписания президентом.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера призвал исключить появление войск страны на Украине. Он также отметил, что отправка польских военнослужащих в зону конфликта не сыграет роли, так как «это и так будут слишком маленькие людские ресурсы».

#войска #Польша #ВСУ #Павет Суский #«Гражданская коалиция»
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