В Польше хотят законодательно разрешить вступать в ряды ВСУ

Польша хочет законодательно разрешить присоединения польских граждан к ВСУ без последующего наказания, передает Rzeczpospolita. Такую инициативу выдвинула правящая партия «Гражданская коалиция».

Конституцией страны на данный момент запрещено вступать в ряды иностранной армии или военную организацию без разрешения компетентного органа. В случае нарушения, граждан Польши могут приговорить к тюремному заключению на срок до пяти лет.

Этот же проект позволит «прощение и забвение преступлений и проступков». По мнению депутата Павета Суский, действующий закон — оправданный, а изменения в нем связаны с геополитической ситуацией.

Его собираются вынести на общественные консультации. Сейчас уже получено положительное заключение МИД, осталось только дождаться ответа минюста. Закон вступит в силу сразу после принятия и подписания президентом.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера призвал исключить появление войск страны на Украине. Он также отметил, что отправка польских военнослужащих в зону конфликта не сыграет роли, так как «это и так будут слишком маленькие людские ресурсы».