Порты и аэродромы под ударом: как Израиль обезоруживает Сирию

В истории Израиля это крупнейшая воздушная военная операция. Она имеет кодовое название «Новый Восток». Воспользовавшись политическим кризисом в Сирии, за двое суток израильская армия уничтожает десятки самолетов, вертолетов, кораблей и стратегических объектов. Военный флот в Латакии, как и сам порт, горели всю ночь.

Одновременно израильская армия выходит за пределы буферной зоны Голанских высот и закрепляет позиции практически в 20 километрах от Дамаска. Премьер-министр Нетаньяху считает оккупацию суверенных территорий необходимой защитой Израиля. Доля правды в его опасениях есть. Настоящее имя лидера сирийской оппозиции - Ахмед Хусейн аль-Шараа, но известен он под псевдонимом аль Джулани, что в переводе означает «Голанский». Это его историческая родина. И похоже, что с приходом к власти он отдавать эти земли израильтянам не намерен. Но в Тель-Авиве уже объявили эти территории своими.

«Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля. Контроль и власть над Голанами обеспечивают нам безопасность», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Не исключено, что эта израильская операция согласована с Вашингтоном. Для США новая власть в Сирии - как кот в мешке. И присутствие на сирийской земле союзнических сил дает шанс на минимальный контроль ситуации. Так что в Госдепе незаконное вторжение Израиля в Сирию считают нормой.

«Сирийская армия покинула свои позиции в этом районе, вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны. Это потенциально создает вакуум, который мог бы быть заполнен террористическими организациями, которые угрожали бы государству Израиль и его гражданам», - заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Еще одна задача, которую Вашингтон решает силами Израиля, - вытеснение протурецких группировок из курдских поселений. Курдские вооруженные формирования - американский проект, они получают финансирование от США. И здесь явный конфликт интересов двух союзников по НАТО - Соединенных Штатов и Турции. Пока ни одна, ни другая сторона публично эту тему не поднимает. Эрдоган берет курс на борьбу с курдами и впервые довольно резко высказывается в адрес Башара Асада.

«Алеппо, Хама, Хомс и, наконец, Дамаск перешли под контроль исконных хозяев, в то время как диктатура ранее правящей партии "Баас" полностью рухнула. Режим Асада сохранял свою антитурецкую позицию на протяжении всего этого процесса. Мои призывы к урегулированию сирийского конфликта путем диалога были высокомерно отвергнуты. Мы протянули руку для диалога режиму Асада, но наши намерения остались непонятыми!» - пожаловался президент Турции.

В результате военного переворота все вышло из под контроля. В городе Дейр-эз-Зор идут столкновения между боевиками проамериканских «Сирийских демократических сил» и сторонниками новой власти - «Свободной сирийской армии».

Сирийские города контролируются совершенно разными силами. Россия запросила срочные закрытые консультации Совета Безопасности ООН. Готовится публикация документа, в котором будут озвучены предложения для урегулирования кризиса.

«Совет Безопасности, я думаю, был более или менее един в необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения. Происходящие события оказались неожиданностью для всех, включая членов Совета Безопасности», - заявил российский постпред Василий Небензя.

Впрочем, после трагических событий в Газе Совбез ООН тоже прорабатывал несколько документов, которые могли бы помочь достичь мира, но на все проекты накладывала вето постпред от США. Также и на Сирию у Вашингтона свои планы. Крайне любопытная публикация от Пентагона: США считают, что в Сирии есть запасы химического оружия. А значит, у американцев есть полное право «найти его» и «не допустить применения».

Такая история уже случалась в 2003 году в Ираке. Поводом для отправки американских военных на Багдад называли наличие там химоружия. Ну а что было после - все помнят. Сейчас сирийская оппозиция во главе с аль-Джулани проводит консультации с членами предыдущего кабмина. Переходный период в стране может завершиться в первый день весны.